Мир 29 ноября 2023, 21:57 Мощный взрыв прогремел в Одессе РИА «Новости»

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В Одессе прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» и украинские Telegram-каналы.

По их данным, прогремело несколько взрывов, последний зафиксировали примерно в 21:59 по московскому времени.

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Авторы пабликов также сообщили, что в сторону Черноморска и Одессы летят беспилотники. Также несколько групп БПЛА заметили в акватории Черного моря, направляющихся к Одесской области.

Днем в среду, 29 ноября, в подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы. Воздушную тревогу в регионе не объявляли. Накануне, 28 ноября, в Запорожье прогремело два взрыва. Серию взрывов также слышали в Токмаке. В регионе дважды гудела сирена воздушной тревоги.