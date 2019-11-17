Мощный взрыв прогремел в общежитии Киева

Крупный пожар охватил студенческое общежитие в Британии — Видео Подробнее

Взрыв произошел около 21:00 (22:00 по Москве) в общежитии, расположенном на улице Карла Маркса.

По данным полиции, жертвами взрыва стали два человека. О пострадавших не сообщается. На месте происшествия продолжают работу следственно-оперативная группа, полиция, а также специалисты взрывотехнической службы. Что именно стало причиной взрыва пока не известно.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.