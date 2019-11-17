Мощный взрыв прогремел в общежитии Киева
Взрыв произошел в одном из общежитий Киева, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила столичная полиция на своей странице в Facebook.
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Взрыв произошел около 21:00 (22:00 по Москве) в общежитии, расположенном на улице Карла Маркса.
По данным полиции, жертвами взрыва стали два человека. О пострадавших не сообщается. На месте происшествия продолжают работу следственно-оперативная группа, полиция, а также специалисты взрывотехнической службы. Что именно стало причиной взрыва пока не известно.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.