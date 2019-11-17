  • Мощный взрыв прогремел в общежитии Киева

    17 ноября 2019, 02:39

    Валерия Шафирко

    Взрыв произошел в одном из общежитий Киева, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила столичная полиция на своей странице в Facebook.

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    Взрыв произошел около 21:00 (22:00 по Москве) в общежитии, расположенном на улице Карла Маркса.

    По данным полиции, жертвами взрыва стали два человека. О пострадавших не сообщается. На месте происшествия продолжают работу следственно-оперативная группа, полиция, а также специалисты взрывотехнической службы. Что именно стало причиной взрыва пока не известно.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.