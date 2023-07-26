Мир 26 июля 2023, 21:53 Мощный взрыв прогремел в Киеве ТАСС: в Киеве прозвучал громкий взрыв РИА «Новости»

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В Киеве прозвучал сильный взрыв. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на очевидцев. На тот момент в столице Украины сирены воздушной тревоги работали уже несколько часов.

«20 минут назад был мощный взрыв в Киеве», — отметил источник агентства.

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По его словам, взрывная волна ощущалась на северо-западе Киева.

Воздушную тревогу объявили не только в столице, но и почти во всех регионах страны. Местные СМИ также сообщали о взрывах в ряде областей — Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской и Хмельницкой.

В 21:30 в Telegram-канале, публикующем сведения о работе воздушной тревоги, сообщили, что существует угроза взрыва в городе Никополь.

Минувшей ночью серия взрывов раздалась в Харьковской области. А утром 25 июля украинские СМИ писали о взрывах в Житомирской области.