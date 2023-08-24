24 августа 2023, 00:06
Мощный взрыв прогремел в Киеве — СМИ
«Страна.ua»: в Киеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в исторической местности Киева Борщаговке. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
СМИ не привело других подробностей случившегося. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры также не поступало.
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«Сообщают о сильном взрыве на Борщаговке в Киеве», — сказано в сообщении.
Сегодня, 23 августа, взрыв прогремел в украинском административном центре Сумской области городе Сумы, сообщал kp.ru. В Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявляли воздушную тревогу, которая продлилась около двух часов.
Накануне взрывы прозвучали на юго-востоке Украины — в Харькове. Там также была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали и в Одесской области.
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