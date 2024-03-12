Мир 12 марта 2024, 00:03 Мощный взрыв прогремел в Киеве «Политика страны»: жители Киева сообщили о взрыве Unsplash

Читать 360tv в

Звуки взрыва услышали на левом берегу Киева. Об этом сообщило украинское издание «Политика страны».

По данным журналистов, тревогу в городе не объявляли. До этого из-за угрозы беспилотников в Киевской области включали сирены.

Реклама

Ранее на Украине прозвучал взрыв в окрестностях города Николаева. Воздушные силы ВСУ сообщили в своем Telegram-канале о беспилотниках, которые заметили при заходе в Кировоградскую область.

Накануне в одесском порту, где проходило награждение бойцов ВСУ, прогремел сильный взрыв. В это время в городе мог находиться президент Украины Владимир Зеленский, так как очевидцы видели его кортеж.