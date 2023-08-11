Важное 11 августа 2023, 10:24 Мощный взрыв прогремел в Киеве ТАСС: очевидцы сообщили о мощном взрыве в Киеве Соцсети

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Сильный взрыв прозвучал в Киеве. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

«Очень мощный взрыв прозвучал со стороны аэропорта Жуляны», — заявил собеседник агентства.

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По его словам, взрывную волну почувствовали в соседних районах. Информацию о случившемся подтвердил мэр города Виталий Кличко.

Утром 11 августа воздушную тревогу объявили по всей стране. Людям посоветовали спускаться в укрытия. Известно, что сирены в 09:47 раздались в украинской столице, а потом в Полтавской, Днепропетровской и других областях.

Также взрывы услышали жители Винницкой и Хмельницкой областей. Об этом написало агентство «РБК -Украина». Никаких подробностей пока нет.

Накануне взрывы прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Об этом заявил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, все произошло около 19:20.