Мощный взрыв прогремел в южном Ливане. Видео

В Ливане опять неспокойно. Местные СМИ пишут о прогремевшем взрыве, а очевидцы делятся видероликами. Информации о пострадавших еще не поступила.

Взрыв прогремел в районе населенного пункта Айн-Кана в районе Иклим ат-Туфах на юге Ливана. Об этом рассказал ливанский телеканал ОТV. Однако ливанское правительство пока не объявило официальную причину произошедшего. Есть версия, что все случилось на объекте «Хезболлы», где хранится оружие, или на автозаправке. Также существует предположение, что израильские ВВС могли нанести удар по складу вооружений шиитских бойцов.

Очевидцы пишут, что место происшествия оцепила армия, прибыли медики и спасатели. О пострадавших информации пока нет.

В социальных сетях появились видео ЧП. На кадрах видно, как от взрыва остался огромный и густой столб дыма. Местные жители не понимают, что происходит. Вероятно, позже власти озвучат материальный ущерб, который причинил взрыв.