31 марта 2024, 22:33
Мощный взрыв прогремел в Харькове
Взрывы раздались в Харькове на Украине. В Харьковской и Сумской областях звучит воздушная тревога, сообщило украинское издание «Общественное».
Эту информацию подтвердил мэр украинского города Игорь Терехов, отметив, что прилет зафиксировали в Центральном районе.
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Подробности еще уточняются.
Ранее пять взрывов прогремело в городе Стрый в Львовской области, где находится военный аэродром Львов-2. Ракетную атаку подтвердил глава военной администрации в регионе Максим Козицкий.
Утром 31 марта по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские силы противовоздушной обороны работали в Одесской области.
До этого российские военные разбомбили здание, где дислоцировались боевики СБУ, в пригороде Херсона.
Мэр Киева Виталий Кличко опасается, что украинская столица может стать основной целью для Сухопутных войск России, а также призвал страны Запада поставить ВСУ больше систем ПВО и зенитных ракет.
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