Мир 25 марта 2024, 23:05 Мощный взрыв прогремел в Днепропетровске РИА «Новости»

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Взрыв произошел в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил местный телеканал «Мы — Украина».

«В Днепре (украинское название Днепропетровска — прим. ред.) раздался взрыв. В городе объявили воздушную тревогу», — указали в сообщении.

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Ранее сирены заработали на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Одесса и Полтавской области. Позже стало известно о повреждении инфраструктуры.

Днем ранее несколько взрывов услышали жители Киева. М эр столицы Виталий Кличко сообщил, в в городе работала система ПВО. Также серия взрывов прогремела во Львове и Волынской области. До этого около 53 тысяч жителей Одесской области остались без света.