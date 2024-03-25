25 марта 2024, 23:05
Мощный взрыв прогремел в Днепропетровске
Взрыв произошел в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил местный телеканал «Мы — Украина».
«В Днепре (украинское название Днепропетровска — прим. ред.) раздался взрыв. В городе объявили воздушную тревогу», — указали в сообщении.
Реклама
Ранее сирены заработали на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Одесса и Полтавской области. Позже стало известно о повреждении инфраструктуры.
Днем ранее несколько взрывов услышали жители Киева. М эр столицы Виталий Кличко сообщил, в в городе работала система ПВО. Также серия взрывов прогремела во Львове и Волынской области. До этого около 53 тысяч жителей Одесской области остались без света.
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама