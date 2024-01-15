Мир 15 января 2024, 12:44 Мощный взрыв прогремел в Азербайджане Взрыв в мебельном цехе произошел в Баку

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В Баку в местном мебельном цехе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

Судя по кадрам, на месте ЧП начался пожар. На огромной территории в небо поднялись густые клубы белого дыма.

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«Предварительная информация о взрыве и пожаре в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку поступила в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи», — указали в пресс-службе.

На место направили 15 карет скорой помощи. Как уточнил телеканал Baku TV, несколько человек стали жертвами взрыва.

Что именно послужило причиной ЧП, пока неизвестно.

В начале января в жилом доме в Авиастроительном районе в Казани произошел пожар. Причиной возгорания стал взрыв газа. Жильцы дома не пострадали. Предварительно, взрыв прогремел из-за несоблюдения правил эксплуатации газового оборудования.