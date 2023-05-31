31 мая 2023, 02:20
Мощный взрыв прогремел на стыке границ Украины, Белоруссии и России
«РВ»: мощный взрыв прогремел на стыке границ Украины, Белоруссии и России
Мощный взрыв прогремел у «трех сестер» — на стыке границ Украины, России и Белоруссии. Видео этого момента разместили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Взрыв произошел в месте, где сходятся границы трех стран, — это Черниговская область Украины, Гомельская область Белоруссии и Брянская область России.
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Военкоры, добровольцы и волонтеры — авторы Telegram-канала — сообщили, что подорвана украинская дорога, по которой ВСУ поставляли танки. Взрыв перекрыл путь украинским военным, который они могли попытаться использовать для атак.
ВС России в результате ночного удара по военным объектам ВСУ в порту Одессы удалось уничтожить средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». На палубе начался пожар, взорвались боеприпасы в трюме. Среди экипажа корабля есть значительные потери, сообщил военкор ВГТРК Андрей Руденко.
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