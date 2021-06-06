Мощный взрыв прогремел на сталелитейном заводе в Иране. Видео

В Иране в городе Зеренд на сталелитейном заводе прогремел мощный взрыв, а после случился пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил сайт Voanews.

В соцсетях появилось множество видео с места происшествия. Языки пламени были хорошо видны из разных концов города. Слышно, как люди кричали и паниковали. Пока неизвестно, сколько метров составила площадь пожара.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки расплавленного металла, добавила «Общественная служба новостей». После взрыва случился пожар.

В начале апреля на борту иранского судна Saviz в Красном море произошел взрыв. В Пентагоне заявили, что США не причастны к аварии. Американские власти также не смогли предоставить какие-либо подробности случившегося. СМИ писали, что на судне, которое используется для поддержки военных кораблей, сопровождающих торговые суда, сработало взрывное устройство. По данным местных журналистов, корабль занимался разведкой.