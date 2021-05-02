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    02 мая 2021, 11:29

    Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в Иране. Видео

    Алена Макаренко

    На химическом заводе в Куме прогремели взрывы и начался крупный пожар. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на представителя пожарной службы провинции Хамид Курейми.

    Пламя охватило промзону на химическом заводе компании Moldan в 06:02 по местному времени (04:32 по Москве). Пожар сопровождался несколькими взрывами и быстро распространялся.

    На место прибыли 150 пожарных и 20 автомобилей. Часть сотрудников завода эвакуировали.

    Повреждены два пожарных автомобиля, из-за чего серьезно пострадали два спасателя.

    «Огонь потушен, мы не дали ему распространиться на другие склады, иначе мы увидели бы более масштабный пожар в промзоне», — заявил Курейми.

    Причина пожара пока не установлена.