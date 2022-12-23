Мир 23 декабря 2022, 00:06 Мощный взрыв прогремел на газохранилище в Марокко Мощный взрыв произошел в портовом городе Мохаммедия в Марокко

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На газохранилище в Марокко произошел сильный взрыв. Кадры происшествия распространились в Сети. По данным портала Arab News, возгорание началось около 19:30 по местному времени.

ЧП случилось в городе Мохаммедия на станции хранения пропана. На кадрах видно, как сначала выпихнул пожар. Затем раздался взрыв.

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Предположительно, на складе сдетонировали несколько резервуаров. От удара повреждены находящиеся рядом здания. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание, но огонь распространяется. Информации о пострадавших нет.

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Похожая ситуация произошла в Чувашии. 20 декабря на участке газопровода вблизи села Ямбахтино в республике из-за взрыва погибли три работника газовой службы. Еще одного человека госпитализировали. Они проводили монтажные работы на участке.

Взрыв произошел, когда газопровод заполняли после проведенных ремонтно-технических мероприятий. Жители близлежащих населенных пунктов видели огромный огненный столб. Региональные следователи завели дело после гибели трех человек.