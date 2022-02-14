Мощный взрыв прогремел на фабрике взрывчатых веществ в Польше

Сильный взрыв прогремел на фабрике взрывчатых веществ NitroErg в Польше. Пока информации о жертвах нет, сообщила радиостанция RMF FM.

По данным радиостанции, речь идет о фабрике, расположенной в Крупском Млыне в Силезском воеводстве. Взрыв полностью разрушил одно из зданий на территории производства. Люди слышали грохот в радиусе многих километров.

«Был такой взрыв, что все затряслось. В 20 километрах от места взрыва стекла тряслись», — рассказал один из местных жителей.

Сейчас на месте работают десятки пожарных. К фабрике уже отправили вертолеты санитарной авиации. Пока сведений о жертвах и пострадавших не поступало. Все причины и обстоятельства взрыва предстоит выяснить специалистам.

Как отметили журналисты, на месте происшествия находились два человека. Этих очевидцев разыскивают.

Этот взрыв стал уже не первым на фабриках NitroErg. Зимой 2021 года ЧП случилось в Беранке. Тогда жертвой взрыва стал один человек, а также был один пострадавший. Фабрики NitroErg производят динамит и принадлежат концерну KGHM.