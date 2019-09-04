Мощный взрыв прогремел на фабрике пиротехники в Индии. Видео

Взрыв пиротехники произошел в жилом доме под Петербургом Подробнее

Трагедия произошла в индийском городе Батала, штат Пенджаб. По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва на фабрике пиротехники, 12 ранены. Под завалами здания могут оставаться десятки людей.

Как сообщили очевидцы произошедшего, взрыв оказался настолько мощным, что до основания уничтожил предприятие. Он также повредил здания, расположенные поблизости.

«Мы глубоко опечалены новостями о гибели людей во время взрыва на фабрике в городе Батала», — выразил соболезнования главный министр штата Пенджаб Амариндер Сингх.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели и пожарные. Устанавливаются причины происшествия.

Видео с места инцидента опубликовал сайт телеканала «Звезда». На кадрах видно, как на месте ЧП проводят спасательные операции.