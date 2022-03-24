Мощный взрыв под Киевом сняли на видео

Под Киевом произошел мощный взрыв. По предварительным данным, горит нефтебаза. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Взрыв произошел в Киевской области. Предположительно, при взрыве нефтебазы оказалось уничтожено одно из крупных хранилищ топлива в стране.

Официальной информации о ЧП пока не поступало.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что новые взрывы были зафиксированы в селе Журавлевка под Белгородом. По словам главы региона, раненых среди мирного населения нет. Он выразил надежду на то, что следственные органы быстро установят причину взрывов.

Главврач станции скорой медицинской помощи Белгорода Алексей Жиров до этого сообщил, что два человека пострадали в Белгородской области в результате взрыва снаряда. Снаряд был запущен со стороны Украины.

В свою очередь, в ЛНР сообщили о пожаре на нефтебазе после обстрела со стороны украинских войск. По информации народной милиции ЛНР, возгорание произошло в результате «применения националистами тактического ракетного комплекса „Точка-У“».