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    01 апреля 2022, 18:40

    Мощный взрыв на заводе имени Ильича в Мариуполе попал на видео

    «Известия» показали кадры взрыва на заводе в Мариуполе

    Максим Зинкин

    На металлургическом заводе имени Ильича в Мариуполе произошел мощный взрыв. Видео происшествия показали «Известия» в своем Telegram-канале.

    На кадрах видно, как мощный столб огня взметнулся в воздух. Затем здание окутал густой черный дым.

    Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича — крупнейшее промышленное предприятие Приазовья и Донецкой области.

    Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что основными очагами сопротивления националистов в Мариуполе остались центр города, район порта и завод «Азовсталь».

    По его словам, в настоящее время в Мариуполе остались около четырех тысяч боевиков.