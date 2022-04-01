Мощный взрыв на заводе имени Ильича в Мариуполе попал на видео

На металлургическом заводе имени Ильича в Мариуполе произошел мощный взрыв. Видео происшествия показали «Известия» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как мощный столб огня взметнулся в воздух. Затем здание окутал густой черный дым.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича — крупнейшее промышленное предприятие Приазовья и Донецкой области.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что основными очагами сопротивления националистов в Мариуполе остались центр города, район порта и завод «Азовсталь».

По его словам, в настоящее время в Мариуполе остались около четырех тысяч боевиков.