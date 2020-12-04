Мощный взрыв на нефтяном заводе испугал жителей ЮАР

На юго-востоке Южно-Африканской Республики, в районе города Дурбан, прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Известно о шести пострадавших.

ЧП произошло на заводе нефтяной компании Engen утром 4 декабря, сообщил News24. Как рассказал изданию представитель спасательной службы провинции Квазулу-Наталь Роберт Маккензи, от взрыва загорелся соседний дом. Пожар уже потушен.

По информации радиостанции EWN, шесть человек надышались дымом после взрыва. Они получили лечение.

Видео взрыва разместил на своем портал телеканал eNCA. По информации журналиста телеканала, живущие поблизости давно жаловались на завод. Они утверждали, что он представляет «опасность для здоровья» из-за паров, которые затрудняют дыхание.

Южноафриканская компания Engen — одна из ведущих компаний Африки по переработке сырой нефти. Основными функциями компании являются переработка сырой нефти, сбыт первичных нефтепродуктов и предоставление бытовых услуг через разветвленную розничную сеть. Компания присутствует в 17 странах и экспортирует продукцию еще в более чем 30 стран, в основном в Африке и на островах Индийского океана.