Мощный взрыв на нефтезаводе попал на видео

Нефтеперерабатывающий завод компании Pertamina в Балонгане (Индонезия) загорелся после сильного взрыва. Жители считают, что причиной стал удар молнии. Пожарные пытаются сдержать пламя.

Пламя видно в 4-5 километрах от места происшествия. В непосредственной близости к эпицентру взрыва проводится эвакуация жителей. Были задействованы пожарные со всего района, пишут местные СМИ.

«Произошел взрыв, причиной которого, как полагают, была молния, была дождливая погода», — сообщил исполняющий обязанности начальника службы спасения и эвакуации пожарной части Индрамаю (район в Индонезии).

Информации о погибших и пострадавших пока нет.