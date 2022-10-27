Мощный циклон разрушил дома в Австралии | 360°

Мир 27 октября 2022, 18:04 Мощный циклон разрушил дома в Австралии

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Метеослужбы Австралии зафиксировали климатическую аномалию на востоке страны. Мощный циклон накануне обрушился на Мельбурн и другие близлежащие города, написало ОТР.

По данным экстренных служб, в результате циклона пострадало не менее 70 населенных пунктов. У многих жителей разрушены дома, на дорогах творится коллапс. Потери урожая зерновых превысили пять миллиардов долларов.

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«Весь наш упорный труд, вложения в удобрения, расходы на ввоз сельхозтехники — все уничтожено этим наводнением. Это серьезный удар по всему нашему бизнесу», — рассказал журналистам местный фермер Джоэл Вулф.

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Коммунальные службы не успевают вывозить отходы и мусор из городов.