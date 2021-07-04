Мощный шторм «Эльза» пронесся над Карибами

Три человека стали жертвами мощного шторма под названием «Эльза». Он пронесся над Карибскими островами накануне.

Стихия разрушила несколько десятков домов на Гаити и в Доминиканской Республике. Особенно пострадало южное побережье.

По сообщениям местных СМИ, одного человека стихия настигла в Сент-Люсии. Еще двое погибли под обломками собственного дома в Доминикане — речь идет о 75-летней бабушке и ее 15-летнем внуке.

«Эльза» бушует сейчас в Карибском море, скорость ветра в эпицентре составляет 110 километров в час. Следующими жертвами мощного шторма могут стать, по данным Национального центра ураганов в Майами, Куба и американский штат Флорида.