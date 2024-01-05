05 января 2024, 21:14
Мощный пожар вспыхнул рядом с аэропортом в Нью-Джерси
CBS: склад загорелся около международного аэропорта в Нью-Джерси
Крупный пожар произошел на складе неподалеку от международного аэропорта Либерти в городе Элизабет штата Нью-Джерси. Об этом сообщила телекомпания CBS.
Пожарные получили первое сообщение о возгорании в 05:30 по местному времени (13:30 по московскому времени). Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоили четвертый уровень сложности.
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В тушении огня задействовали более 100 пожарных. Представители властей штата заявили, что полностью ликвидировать возгорание удастся в течение выходных.
Накануне в пригороде столицы США прогремел взрыв, после которого начался пожар. Полицейские приехали в Арлингтон штата Вирджиния, чтобы провести обыск. Когда они пытались войти в дом, подозреваемый произвел несколько выстрелов, и произошел взрыв.
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