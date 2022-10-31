Важное 31 октября 2022, 11:04 Мощный пожар случился в Днепропетровске — СМИ «Украина.ру» сообщила о пожаре в Днепропетровске

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В Днепропетровске разгорелся сильный пожар. Об этом сообщило издание «Украина.ру».

По информации «Военного обозрения», взрыв произошел в районе села Вознесенское, расположенного возле автодороги Днепропетровск — Покровск. Сообщается, что там находился объект с украинской военной техникой — оттуда ее направляли в Донбасс.

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В результате сегодняшнего удара по Черновицкой области Украины пострадала Новоднестровская гидроэлектростанция. Критический объект инфраструктуры попал под удар в Харькове, после этого работу временно остановило городское метро. Также взрывы прогремели в Полтавской и Винницкой областях.

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Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины, местным жителям порекомендовали не покидать укрытия.

ВС России наносят высокоточные удары по военным и энергетическим объектам страны с 10 октября. За два дня до этого случился теракт на Крымском мосту, вину за который фактически сразу же признала украинская сторона.