Мощный пожар разгорелся в порту итальянской Анконы. В городе закрыли школы, вузы и парки

«Все школы, университеты, парки и открытые спортивные сооружения закрыть в качестве меры предосторожности, пока не будут готовы анализ [воздуха] и результаты проверки пожарной службы», — приводит издание текст сообщения муниципалитета.

Причины пожара еще предстоит установить. По предварительным данным, огонь разгорелся из-за взрыва баллонов с ацетиленом. Пожар уничтожил несколько грузовиков. Огонь охватил территорию нескольких складов, где хранятся краски, растворители и другие токсичные материалы. Пожарные взяли ситуацию под контроль и остановили распространение огня.

Возле эпицентра пожара находятся предприятие по производству жидкого азота, метановая установка и электростанция. Центр Анконы затянуло густым дымом.

15 сентября в столице Ливана — Бейруте — загорелся строящийся по проекту архитектора Захи Хадид торговый комплекс. Официальной информации о пострадавших и ущербе пока нет.