Мир 05 мая 2023, 20:21 Мощный пожар разгорелся Лос-Анджелесе СМИ опубликовали кадры мощного пожара в городе Коммерсе в округе Лос-Анджелесе YouTube

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Очередной крупный пожар произошел в США. Предположительно, горит склад или завод в городе Коммерсе в округе Лос-Анджелес.

Данные местных СМИ разнятся. По одной версии, в загоревшемся здании находился склад с текстилем. По другой – завод по производству пластмассовых скамеек. Как сообщили очевидцы, столб черного дыма виден за несколько километров от места происшествия.

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RT собрал фрагменты из видеосюжетов об этом ЧП.

В прошлом месяце крупный пожар произошел в городе Ричмонде. Там загорелось предприятие по переработке отходов. Из-за распространившегося ядовитого дыма спасатели были вынуждены эвакуировать более 2000 человек.

В марте в штате Пенсильвании сгорела шоколадная фабрика. Пожар там начался из-за взрыва. Местные СМИ писали, что в результате ЧП множество человек пострадали.