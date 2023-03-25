Мир 25 марта 2023, 05:09 Мощный пожар произошел на шоколадной фабрике в Пенсильвании — СМИ ABC: в США в штате Пенсильвания произошел пожар на шоколадной фабрике RM Palmer Pixabay

Читать 360tv в

Мощный взрыв прогремел на шоколадной фабрике компании RM Palmer в штате Пенсильвания в США. Начался пожар, огонь охватил все предприятие, сообщило местное отделение телеканала ABC со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Из-за сильного пожара обрушился как минимум один из корпусов завода. По предварительным данным, в охваченном огнем здании могут находиться люди. Телеканал не уточнил, сколько человек пострадали. Неизвестна и причина взрыва. На место происшествия прибыли пожарные бригады.

Реклама

Местные СМИ сообщили о «многочисленных раненых», однако точное число пострадавших неизвестно. По данным издания, до шести человек числятся пропавшими без вести после пожара.

Двумя днями ранее в Техасе на химическом заводе Ineos Phenol прогремели два мощных взрыва. Пожар удалось оперативно потушить, информации о пострадавших не поступало. Власти не эвакуировали население из ближайших районов.