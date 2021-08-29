Мощный пожар охватил плодоовощную базу в Мексике. Видео

Мощный пожар произошел на плодоовощной базе «Фрутас Эскобар» около города Мерида в Мексике. Эпичные кадры опубликовал Telegram-канал «ЯП-события».

На видео, сделанном с высоты птичьего полета, видны все масштабы пожара. Пламя охватило всю площадь склада, где хранятся фрукты и овощи. В небо поднимается настолько огромный столб дыма, что вблизи базы не видно вообще ничего. Рядом со складом бушует открытое пламя.

Пока неясно, пострадал ли кто-то при пожаре. Вертолетов для тушения огня тоже еще не наблюдается.

Стало известно, что площадь лесных пожаров на территории России значительно сокращается. Только за сутки она уменьшилась почти на четверть. Самая сложная ситуация по-прежнему сохраняется в Якутии. Пожары есть и в других регионах, они угрожают трем природным заповедникам, которые считаются особо охраняемыми территориями.