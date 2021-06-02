Мощный пожар охватил НПЗ в Тегеране. Видео

Сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране. Огонь вспыхнул на одной из аварийных линий НПЗ, сообщило агентство Mehr.

Завод принадлежит государственной компании Tondgooyan Petrochemical. Пока не стемнело, над ним были видны огромные клубы дыма. В трансляции «360» можно заметить всполохи пламени.

Точная причина пожара неизвестна. Однако, по словам представителя НПЗ Шакера Хафаи, это не был саботаж.

«Пожар произошел из-за технической проблемы», — сообщил он телеканалу IRIB.

В иранском департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили об отправке к месту пожара 10 машин скорой помощи. Больницы в районе завода находятся в режиме ожидания. О пострадавших не сообщалось.

По словам руководителя антикризисного управления Тегерана Мансура Дараджати, пожар смогут потушить, когда в трубах полностью выгорит топливо.