Мощный ливень спровоцировал наводнение в Тбилиси

Тбилиси затопило после сильных дождей, обрушившихся на город. Под водой оказалась набережная и улицы города. Кадры из грузинской столицы показывают местные СМИ и жители в социальных сетях.

Ливень начался в столице Грузии вечером в субботу, 30 апреля, отметило РИА «Новости». К этому моменту ни мэрия, ни служба по управлению чрезвычайными ситуациями пока не сообщали о последствиях непогоды.

Обильные дожди во всей Грузии, по прогнозам синоптиков, продляться на протяжении всей предстоящей неделе.

В конце марта ливни накрыли Бразилию. Сильные дожди продолжались несколько дней и привели к оползням и наводнениям. В результате разгула стихии число жертв в штате Рио-де-Жанейро выросло до 14.

При этом, это не первый раз за 2022 год, когда Бразилию накрывают сильные дожди. В прошлый раз стихия нанесла удар в феврале. Тогда ливни не прекращались почти две недели. Жертвами стихии стали более 100 человек. Основной удар непогоды пришелся на город Петрополис в штате Рио-де-Жанейро. Там оказалось разрушено или полностью уничтожено несколько десятков жилых домов.