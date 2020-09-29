Мощный ливень с градом накрыл Стамбул. Видео

Непогода пришла в турецкую столицу, затопив улицы и побив автомобили. Наблюдавшие сильный ливень с градом жители Стамбула поделились фотографиями и видео в соцсетях.

Мощные дожди накрыли город 29 сентября, сообщил турецкий телеканал NTV. На кадрах из соцсетей видно, как потоки воды вместе с градом спускаются вниз по одной из улиц.

Крупный град побил большое количество автомобилей. На каких-то машинах остались вмятины, а у некоторых появились дыры в стеклах. Кроме того, под водой оказались поземные переходы в районе Топкапы, а также входы в метро и подвалы домов.

Сейчас спасатели эвакуируют жителей из затопленных территорий города. Ранее синоптики предупреждали о ливнях в районах Силиври, Бююкчекмедже, Чаталджа и Арнавуткей, пишет «Газета.ru». В некоторых местах скорость ветра достигала от 50 до 90 километров в час.