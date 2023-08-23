Мир 23 августа 2023, 03:19 Мощные взрывы раздались в Одесской области — СМИ «Новости Одессы»: в Измаиле раздались мощные взрывы Unsplash

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Несколько мощных взрывов раздались в Измаиле Одесской области. Об этом сообщило издание «Новости Одессы».

Местные СМИ отметили, что взрывы раздались спустя полтора часа после объявления воздушной тревоги. Также сирена гудела в городе-порте Рени.

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Тревога сработала в Одесской области в 01:32, согласно данным портала оповещения населения. За прошедшие сутки 22 августа сирена в регионе включалась дважды.

Взрывы также прогремели на северо-востоке Украины — в Харькове. В Харьковской и Полтавской области на тот момент была объявлена воздушная тревога.

Днем 22 августа сигнал тревоги гудел по всей Украине. Предупреждение действовало также на подконтрольных киевскому режиму территориях Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.