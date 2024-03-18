18 марта 2024, 01:34
Мощные взрывы раздались в Кировоградской области Украины
Несколько мощных взрывов прозвучало в городе Светловодске Кировоградской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
«Наши корреспонденты сообщают о минимум пяти мощных взрывах в Светловодске», — написало СМИ.
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В этот момент в регионе действовала воздушная тревога.
В ночь на воскресенье, 17 марта, на Украине сообщали о взрывах в Черниговской области и в Одессе. В обоих регионах в это время действовала воздушная тревога.
Ранее газета The Times сообщила, что министр обороны Великобритании Грант Шэппса отменил поездку в Одесс у после взрывов в порту города. Взрывы в Одессе произошли 6 марта, когда недалеко от порта находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Киракос Мицотакис.
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