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    03 марта 2022, 16:02

    Мощные взрывы раздались в Донецке — СМИ

    РИА «Новости»: мощные взрывы раздались в Донецке

    Александр Иванов

    Сильные взрывы слышны в Донецке. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По его данным, украинские силовики обстреляли город.

    «Снаряды прилетают сериями, затем происходит перерыв, после которого начинается новый обстрел», — сказано в сообщении агентства.

    Тем временем в ЛНР сообщили, что украинские военные оставляют много техники и отступают.

    Россия начала специальную военную операцию в Донбассе 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал прекращение издевательств и геноцида в отношении местного населения. По его словам, о помощи его попросили руководители Донецкой и Луганской народных республик.

    В ближайшее время должны начаться переговоры российской и украинской делегаций. Они пройдут в Белоруссии.