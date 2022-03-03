Сильные взрывы слышны в Донецке. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его данным, украинские силовики обстреляли город.

«Снаряды прилетают сериями, затем происходит перерыв, после которого начинается новый обстрел», — сказано в сообщении агентства.

Тем временем в ЛНР сообщили, что украинские военные оставляют много техники и отступают.

Россия начала специальную военную операцию в Донбассе 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал прекращение издевательств и геноцида в отношении местного населения. По его словам, о помощи его попросили руководители Донецкой и Луганской народных республик.

В ближайшее время должны начаться переговоры российской и украинской делегаций. Они пройдут в Белоруссии.