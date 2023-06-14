Мир 14 июня 2023, 07:25 Мощные взрывы прозвучали в Одессе — СМИ УНИАН сообщило о мощных взрывах в Одессе прошлой ночью

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Сильные взрывы раздавались прошлой ночью в Одессе. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

«Сообщают о громких взрывах в Одессе», — сказано в сообщении агентства в Telegram-канале.

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Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рекомендовал жителям следовать в укрытия. Он уточнил, что удары наносились по Харьковской области, Кривому Рогу.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» писал о четырех взрывах. По его данным, атака велась с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань».

Воздушную тривогу ночью объявляли в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях. Утром сигналы также звучали в Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской, Запорожской, Донецкой областях. Информация об этом появлялась на специальном ресурсе по оповещению населения.