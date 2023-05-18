18 мая 2023, 15:36
Мощные взрывы прозвучали в Харькове — СМИ
«Клименко тайм»: в Харькове произошли мощные взрывы, объявлена воздушная тревога
Мощные взрывы произошли в Харькове в четверг днем, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Клименко тайм».
«Сообщают о взрывах в Харькове», — указано в сообщении.
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По данным ресурса оповещения населения Украины, в Харьковской области объявлена повторная воздушная тревога. Первый раз сирены включили в регионе в 06:52, звучали они около 40 минут. Во второй раз тревогу объявили в 14:52.
Сирены оповещения об опасности с воздуха на Украине включали ночью 18 мая. Они звучали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и некоторых других областях. В украинской столице произошла серия взрывов. Обломки снарядов упали в Дарницком и Днепровском районах, в результате загорелся гаражный кооператив.
В Одессе удар российских ракет разрушил промышленный объект. Его украинская армия могла использовать для хранения боеприпасов и техники.
Взрывы
Харьков
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