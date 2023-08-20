Мир 20 августа 2023, 23:11 Мощные взрывы прогремели в Херсоне Член ВГА Рогов сообщил о громких взрывах в подконтрольном Украине Херсоне РИА «Новости»

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Сильные взрывы прогремели в подконтрольном Украине Херсоне. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В нескольких районах областного центра слышны взрывы», — написал он.

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Рогов отметил, что поделится подробностями позже.

Ранее сообщалось о взрыве в центре Чернигова. Власти региона объявили воздушную тревогу. Местных жителей попросили не покидать убежища.

В субботу, 19 августа, мощные взрывы раздались в Киеве в районе Кольцевой дороги. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что после взрывов произошел пожар. Его зафиксировали в промзоне на участке, который находится на балансе Киевской области.

Ранее, 16 августа, взрывы произошли в Харьковской области. Их слышали на юге Украины в Николаеве, Измаиле и Рени.