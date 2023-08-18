Мир 18 августа 2023, 14:16 Мощные взрывы прогремели в Запорожье Член ВГА Рогов сообщил о громких взрывах в городе Запорожье РИА «Новости»

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Сильные взрывы прогремели в оккупированном ВСУ городе Запорожье днем в пятницу, 18 августа. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Земляки сообщили как минимум о четырех взрывах. Высокий столб густого дыма виден на месте одного из них. Город Запорожье был и будет свободным», — написал он.

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Рогов отметил, что, по предварительной информации, по местам дислокации военной техники противника и живой силе отработал ракетный комплекс «Искандер».

Информацию о взрывах также подтвердил Telegram-канал «Страна.ua». Точный характер нанесенного противнику ущерба пока что неизвестен.

Ранее в пятницу по всей территории Украины, включая подконтрольную националистам часть Запорожской области, объявили воздушную тревогу, писал RT.

О взрывах в городе Запорожье также сообщали 14 августа. Местные власти предупреждали о баллистических ударах.