Мир 23 ноября 2023, 01:16 Мощные взрывы прогремели в Николаевской области и Кривом Роге РИА «Новости»

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Серия взрывов прозвучала в Кривом Роге в Днепропетровской области, а также в Вознесенском районе Николаевской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Другие подробности не приводились. На данный момент в Днепропетровской области, а также в Кировоградской и Николаевской объявили воздушную тревогу.

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Взрывы прогремели в Киевской области 22 ноября. Сирены воздушной тревоги включали сразу в нескольких регионах страны, в том числе и в Киевской области. Всех жителей региона призвали не покидать укрытия.

До этого мощным взрывам подвергся Херсон. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.