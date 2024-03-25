Мир 25 марта 2024, 11:37 Мощные взрывы прогремели в Киеве Мэр Киева Кличко сообщил о мощных взрывах в украинской столице РИА «Новости»

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Днем в понедельник в Киеве прогремели несколько мощных взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы в столице. Срочно в укрытие», — написал он.

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Глава местной военно-гражданской администрации Сергей Попко уточнил в Telegram-канале, что работает система противовоздушной обороны.

«Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!» — отметил он.

Утром в понедельник власти Одессы объявили о приостановке работы городского электротранспорта в связи с сильными повреждениями энергетической инфраструктуры.

Российские военные наносят удары по объектам энергетики, военного управления на территории соседней страны с октября 2022 года. Минобороны неоднократно подчеркивало, что гражданская инфраструктура в результате ударов находится вне любой угрозы.