25 марта 2024, 11:37
Мощные взрывы прогремели в Киеве
Мэр Киева Кличко сообщил о мощных взрывах в украинской столице
Днем в понедельник в Киеве прогремели несколько мощных взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Взрывы в столице. Срочно в укрытие», — написал он.
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Глава местной военно-гражданской администрации Сергей Попко уточнил в Telegram-канале, что работает система противовоздушной обороны.
«Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!» — отметил он.
Утром в понедельник власти Одессы объявили о приостановке работы городского электротранспорта в связи с сильными повреждениями энергетической инфраструктуры.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, военного управления на территории соседней страны с октября 2022 года. Минобороны неоднократно подчеркивало, что гражданская инфраструктура в результате ударов находится вне любой угрозы.
Взрывы
Киев
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