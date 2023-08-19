Мир 19 августа 2023, 11:29 Мощные взрывы прогремели в Киеве Мэр Кличко: взрывы раздались в районе Кольцевой дороги в Киеве РИА «Новости»

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В Киеве раздались мощные взрывы. Фотографии опубликовало украинское издание «Страна.ua». Позже по Telegram-каналам разошлись и другие кадры. «Неустановленные взрывы» в районе Кольцевой дороги подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным главы города, в результате взрывов произошел пожар в промзоне на участке, который находится на балансе Киевской области. На месте уже работают экстренные службы. Сведений о пострадавших нет.

Изначально появились данные, что взрыв произошел «то ли под Киевом, то ли в одном из районов столицы». Затем СМИ со ссылкой на очевидцев уточнило, что это случилось возле магазина «Ашан» и торгового центра «Променад» в районе украинского села Софиевская Борщаговка.

Журналисты отметили, что с места взрыва поднимается столб дыма и, судя по распространившимся видео, что-то «взрывается уже во время задымления».

Ранее стало известно о пожаре на инфраструктурном объекте в Житомирской области.