15 марта 2024, 00:04
Мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области
Взрывы прогремели в Хмельницкой области. В регионе объявили воздушную тревогу, сообщил в Telegram-канале телеканал «Общественное».
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирены заработали в Винницкой и Хмельницкой областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР.
Реклама
До этого сообщалось о взрывах в Винницкой области Украины. Местные власти объявили воздушную тревогу.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее указал на рост угрозы террористических атак на приграничных территориях России. Украинские ДРГ особенно активизировались со стороны Харьковской области.
Взрывы
Реклама
Реклама