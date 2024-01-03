03 января 2024, 12:30
Мощные взрывы прогремели в Харьковской области
«Зеркало недели»: взрывы прогремели под Харьковом
Серия взрывов произошла в Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщило в Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели».
По данным журналистов, в регионе прогремело три взрыва. Информация об этом появилась около 12:05. Позднее появились данные о взрывах в находящемся под контролем ВСУ Херсоне.
Реклама
ВС России с октября 2022 года наносят удары по украинской военной инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту. После удара украинских боевиков по Белгороду 30 декабря атаки российских военных на объекты военно-промышленного комплекса Украины усилились.
Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Сирены воздушной тревоги также звучали в нескольких регионах Украины. По данным Минобороны, в результате ударов под Харьковом российские военные уничтожили завод по производству дронов.
Украина
Харьков
Реклама
Реклама