Мир 03 января 2024, 12:30 Мощные взрывы прогремели в Харьковской области «Зеркало недели»: взрывы прогремели под Харьковом

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Серия взрывов произошла в Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщило в Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели».

По данным журналистов, в регионе прогремело три взрыва. Информация об этом появилась около 12:05. Позднее появились данные о взрывах в находящемся под контролем ВСУ Херсоне.

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ВС России с октября 2022 года наносят удары по украинской военной инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту. После удара украинских боевиков по Белгороду 30 декабря атаки российских военных на объекты военно-промышленного комплекса Украины усилились.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Сирены воздушной тревоги также звучали в нескольких регионах Украины. По данным Минобороны, в результате ударов под Харьковом российские военные уничтожили завод по производству дронов.