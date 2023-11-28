Мир 28 ноября 2023, 23:23 Мощные взрывы прогремели на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Unsplash

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Жители Хмельницкой области на Украине услышали громкие взрывы на аэродроме Староконстантинов. Об этом сообщили украинские СМИ.

В ресурсе оповещения населения опубликовали информацию о воздушной тревоге в регионе. Жителей призвали не выходить из укрытий.

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Ранее, 26 ноября, взрывы прозвучали в Киевской области. Там также ревели сирены тревоги. До этого взрывные удары услышали жители Черкасской области Украины. Появились данные, что начала работу местная система противовоздушной обороны. Она работала против группы дронов, направляющихся к украинской столице.

В тот же день стало известно об отключении магистральных линий электропередачи в Киевской области. Такие меры приняли из-за повреждений нескольких мощных линий, которые питают город и область.