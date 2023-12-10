Мир 10 декабря 2023, 11:07 Мощные пожары охватили регион Чили Later Cera: более 300 человек эвакуировали из-за лесного пожара в Чили Agencia UNO / Handout via Xinhua / Global Look Press

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Лесной пожар охватил территории около города Лимаче в Чили, спасатели эвакуировали около 300 человек. Об этом сообщило издание Later Cera.

Местные власти объявили красный уровень опасности, угроза распространения огня есть в нескольких населенных пунктах в регионе Вальпараисо.

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Из города Лимаче с населением в 50 тысяч человек пожарные вывезли 300 местных жителей, в том числе 19 пациентов одной из больниц.

Представитель чилийского правительства София Гонсалес отметила, что огонь уже охватил порядка 480 гектаров лесного массива, сгорели минимум 20 домов. Руководитель одной из экстренных групп Альваро Хормасабаль подчеркнул, что возгорание вызвали действия человека.

На месте ЧП уже работают порядка 200 спасателей, в ближайшее время к ним на подмогу приедут коллеги из других регионов Чили.

Издание BiobioChile уточнило, что из-за распространения огня власти перекрыли трассу, которая соединяет Лемаче и Вилла Алемана. Автомобилистов направляют на платные дороги в секторе Лос-Лорелес.