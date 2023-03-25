Мир 25 марта 2023, 14:40 Мощные пожары охватили леса в Испании Появились кадры мощных лесных пожаров в Валенсии Unsplash

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Испанию накрыли серьезные лесные пожары. Кадры из Валенсии, где находится очаг возгорания, появились в Сети.

По данным портала Sputnik, огонь распространился на площади в четыре тысячи гектаров. К ликвидации пожара приступила авиация. Работу специалистов осложняют сильные порывы ветра.

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На данный момент известно, что власти Валенсии эвакуировали порядка 1,5 тысячи человек из нескольких населенных пунктов.

Возгорание началось еще 23 марта. Предварительной причиной распространения огня стала засушливая погода. Портал АР со ссылкой на президента провинции Хоакина Пуига сообщил, что локализацией огня занимаются порядка 600 пожарных и военных. Специалисты задействуют четыре вертолета. Пуиг подчеркнул, что сезон лесных пожаров начался очень рано. Он предположил, что из-за изменения климата такая ситуация может стать ежегодным явлением.

Накануне президент провинции сообщал, что из-за лесного пожара эвакуировали около 600 человек из восьми городов региона Кастельон в Валенсии.