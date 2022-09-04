Мир 04 сентября 2022, 01:03 Поделиться Telegram

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Viber Мощные ливни обрушились на северную часть Греции Сильные ливни затопили второй по величине город Греции — Салоники Pxhere.com

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Сильные ливневые дожди обрушились на северную часть Греции. Улицы второго по величине города страны — Салоники — стали похожи на реки, где поток воды уносит автомобили.

Вода залила подземные парковки и первые этажи жилых домов, отметил РЕН ТВ. Местные жители уже потребовали от властей разобраться в ситуации и наказать ответственных за последствия.

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Местные жители публикуют кадры происходящего в социальных сетях. На них видно, что автомобили не могут справиться с бурным потоком и плывут вдоль улиц. Вода также смывает деревья.

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Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

В августе череда рекордно жарких дней з акончилась сильнейшим ливнем в Симферополе. Потоки воды также превратили улицы в реки, местами деревья упали на машины.

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