Мощные лесные пожары почти добрались до столицы Греции

Пламя охватило практически всю территорию Пелопоннеса. Эпицентр пожара находится в районе прибрежной деревни Кехрис, расположенной восточнее Коринфа. Огонь приблизился к восточному побережью, которое в 80 километрах от Афин.

Существует угроза возгорания жилых домов. Спасатели пока не могут потушить пламя ни с земли, ни с воздуха. Они сбрасывают тонны воды с двух самолетов-амфибий и кружат в небе на пяти вертолетах. Однако из-за сильного ветра могут пострадать соседние провинции.

С огнем борются 77 профессионалов и 26 пожарных машин. В ближайшее время планируется бросить дополнительные ресурсы в район ЧП.

Местные власти эвакуируют жителей трех близлежащих населенных пунктов и детский лагерь отдыха, написало ИА Nation News. С этим заявлением выступил мэр Коринфа Василис Нанопулос.

В район пожара отправился глава пожарной службы Греции, генерал-лейтенант Стефанос Колокурис.