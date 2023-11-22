22 ноября 2023, 10:55
Мощное землетрясение зафиксировали у берегов Индонезии
Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов индонезийской провинции Северное Малуку. Как рассказали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, очаг же залегал на глубине 103 километра, написала «Свободная пресса».
Подземные толчки могли ощущаться в 89 километрах от города Тобело. Информации о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.
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Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов японского острова Хоккайдо.
Землетрясения
Индонезия
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