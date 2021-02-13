Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Японии. Видео

Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии. РИА «Новости» со ссылкой на главное метеорологическое агентство страны сообщило, что его магнитуда составила 7,1.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, возле префектуры Фукусима. По семибалльной шкале, которую используют в Японии, максимальная сила толчков достигла 6+. Толчки ощущались и в Токио — в столице они достигли четырех баллов.

При этом в агентстве отметили, что угрозы цунами после землетрясения нет. Информации о жертвах и разрушениях тоже не поступало. Очевидцы опубликовали в Сети видео из своих квартир. На кадрах видно, что толчки ощущались заметно: вода в аквариуме чуть не выплескивалась из краев, а люстра на потолке раскачивалась в разные стороны.